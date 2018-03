Real, l'inconveniente di Ramos. Esce dal campo per andare in bagno

Curioso fatto accaduto nel corso di Eibar-Real Madrid. Al 73' Sergio Ramos ha abbandonato improvvisamente il campo per entrare negli spogliatoi. Il motivo lo ha spiegato Zinedine Zidane: "È andato un momento in bagno a defecare". Lo stesso Ramos ha ammesso candidamente l'inconveniente, anche attraverso un post su Twitter e la frase: "Quando la natura chiama..."

Típico apretón. / Nature calls.🤭

Salir. Entrar. / Out & back in. 🏃🏻‍♂

Vuelta a la carga. / Reload. 🔋

Gol del equipo. / Team goal. ⚽️

➕3⃣

Y vuelta a casa. / Back home. 🏠

¡Seguimos! / Let's keep it up.💪#HalaMadrid pic.twitter.com/2r67vxEZlq

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 10 marzo 2018