Real, la stampa brasiliana festeggia: "Fuori Lopetegui, dentro Vinicius"

© foto di J.M.Colomo

La stampa brasiliana festeggia l'avvicendamento in panchina tra Julen Lopetegui e Santiago Solari. Non tanto per i risultati negativi del Real Madrid, ma piuttosto per il poco spazio ottenuto fin qui dal talentoso attaccante di Sao Gonçalo Vinicius Junior. Un trend che ha iniziato a cambiare proprio dopo l'esonero dell'ex ct della Spagna. "Finalmente Vinicius titolare", ha titolato Lance. "Un'opportunità dopo quattro mesi", invece l'apertura di Globoesporte. Chiosa, piuttosto chiara, di Extra: "Fuori Lopetegui, dentro Vinicius".