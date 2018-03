Real Madrid, all in sulla Champions: Zidane lascia a casa mezza squadra

© foto di J.M.Colomo

All in sulla Champions League per il Real Madrid, avversario della Juventus ai quarti di finale. Zidane, in vista della sfida di questo pomeriggio con il Las Palmas, ha lasciato a casa praticamente mezza squadra: non solo Cristiano Ronaldo, il tecnico dei Blancos lascia a riposto anche Kroos, Marcelo, Sergio Ramos e Isco, oltre allo squalificato Carvajal. Un chiaro segnale su quale sia, ormai, l'unico obiettivo del Real Madrid.