Real Madrid, altro infortunio: lesione al bicipite femorale per Reguilon

© foto di J.M.Colomo

Piove sul bagnato in casa del Real Madrid. Dopo Carvajal, Marcelo, Nacho e Casemiro, anche Sergio Reguilón si aggiunge alla lista degli infortunati. Santiago Solari dovrà fare a meno del giocatore per un mese, per colpa di una lesione al bicipite femorale della gamba destra rimediata domenica nella sfida disputata contro il Celta Vigo. Reguilón dovrebbe tornare a disposizione per il Mondiale per Club.