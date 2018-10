Real Madrid, anche Guti tra le opzioni per il dopo-Lopetegui

© foto di J.M.Colomo

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Levante, traballa e non poco la panchina di Julen Lopetegui al Real Madrid. Il tecnico rischia l'esonero e, se i media italiani parlano di Conte come possibile sostituito, il quotidiano spagnolo AS aggiunge il nome Guti accanto a quello di Santiago Solari. Attualmente l'ex centrocampista del Real è assistente di Senol Günes al Besiktas.