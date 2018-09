© foto di J.M.Colomo

Dopo Cristiano Ronaldo e Marcelo, anche Luka Modric è finito nel mirino dell'Agenzia Tributaria spagnola. Il croato, si legge su Mundo Deportivo, è stato condannato da Hacienda a pagare una multa da 1,2 milioni di euro a causa di una frode risalente al 2012. L'Agenzia ha chiesto la cifra in via amministrativa e non come delitto fiscale.