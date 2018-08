Real Madrid, anche Werner del Lipsia nel mirino per l'attacco

Le finestre di mercato spagnolo, tedesco e francese sono ancora aperte, dunque il Real Madrid dopo aver perso Cristiano Ronaldo spera di fare ancora qualche operazione in entrata. Secondo il Mundo Deportivo è ormai difficile arrivare a giocatori come Hazard, Icardi o Neymar, dunque i blancos starebbero pensando a Timo Werner, attaccante del Lipsia che piace a Florentino Perez e che ha segnato 42 gol in 74 gare di Bundesliga.