Real Madrid, Asensio: "Il calcio è stato ingiusto con Lopetegui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista a Vamos per Marco Asensio, crack di casa Real madrid. "Quando vanno bene le cose, ti fanno apparire come il migliore. Viceversa, quando vanno male, come il peggiore. Alcune critiche sono giuste, poi sappiamo come funziona il mestiere del giornalismo. Non gli dò importanza, sono concentrati sul mio. Lopetegui? Il calcio è stato ingiusto con lui: siamo stati sfortunati nei momenti chiave. Lui e lo staff hanno sempre dato il massimo".