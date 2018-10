Real Madrid, attaccante cercasi: torna di moda il nome di Sterling

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un solo gol nelle ultime cinque partite e il Real Madrid è costretto a guardarsi di nuovo intorno alla ricerca di un attaccante di livello. Come riporta ESPN, infatti, i blancos avrebbero rimesso nel mirino Raheem Sterling, la cui trattativa per il rinnovo col Manchester City pare aver riscontrato diverse difficoltà. Per il classe '94, in questa stagione, si contano finora quattro gol e tre assist in dieci presenze agli ordini di mister Guardiola.