Real Madrid, avviati i contatti per l'adeguamento di Cristiano Ronaldo

© foto di J.M.Colomo

Il Real Madrid ha avviato i contatti con Cristiano Ronaldo per l'adeguamento del suo contratto. A scriverlo questa mattina è As che spiega come i primi contatti fra le parti siano già andati in scena. Il Real vorrebbe trovare l'accordo prima del Mondiale, con Ronaldo che vedrebbe ritoccato il suo stipendio ma non la durata fino al 2021. In quest'ottica il portoghese passerebbe da 21 milioni netti a stagione a circa 30.