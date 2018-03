Real Madrid, Butragueno: "CR7 trasforma lo straordinario in normale"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Emilio Butragueno, uno dei massimi dirigenti del Real Madrid, ha parlato a Movistar Partitazo al termine della vittoria contro il Girona: "Cristiano Ronaldo trasforma lo straordinario in normale. Insisto sulla sua mentalità, sul suo essere vincente. Lui vuole sempre di più. E' un esempio per le nuove generazioni e per tutti noi".