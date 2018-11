Real Madrid, Butragueno: "Eibar ci sia da lezione in vista della Roma"

Emilio Butragueño, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid nonché suo ex giocatore, ha commentato la pesante sconfitta per 3-0 contro l'Eibar a BeIN Sports, anche in vista del match di dopodomani contro la Roma in Champions League: "Martedì avremo un'altra partita importante in un'altra competizione e speriamo di ritrovare la vittoria. Quella di ieri è stata una giornata difficile, ma deve servirci da lezione, anche in vista della sfida contro la Roma. L'Eibar ha vinto ogni duello, ha giocato con grande concentrazione e ha meritato di vincere. Per il Real è un risultato difficile da digerire".​​​​​​​