Real Madrid, Carvajal in gruppo. Varane e Marcelo verso il recupero

Buone notizie per il Real Madrid, che nell'allenamento odierno ha visto la presenza di Dani Carvajal dopo diverse settimane di assenza per infortunio. Presenti anche Marcelo e Varane, entrambi alle prese con fastidi muscolari ma recuperabili per la gara di domenica contro il Celta Vigo. Per Carvajal, invece, servirà qualche giorno in più di lavoro.