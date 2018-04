Real Madrid, Casemiro: "Posso giocare in qualsiasi ruolo. Ora la finale"

© foto di J.M.Colomo

Dopo il 2-1 arrivato contro il Leganes, il centrocampista del Real Madrid Casemiro ha detto: "Abbiamo sofferto soprattutto quando abbiamo abbassato l'intensità ma alla fine abbiamo raggiunto la cosa importante, i tre punti. Centrale di difesa? Quello che ho fatto in settimana è che l'allenatore deve sapere che può contare su di me come centrale, laterale o qualsiasi altra cosa per aiutare la squadra, quello che vale oggi è la vittoria. Bayern? Martedì sarà una partita completamente diversa con i tifosi che ci supportano e dobbiamo essere più concentrati per andare in finale, che è il nostro obiettivo."