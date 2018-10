Real Madrid, casting per sostituire Lopetegui: Conte in pole

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo il Real Madrid ha già iniziato la ricerca del sostituto per Lopetegui, tecnico a secco di risultati e che non pare piacere neanche allo spogliatoio. In pole tra i nomi c'è Antonio Conte che viene considerato la miglior scelta per tornare subito in corsa e in lotta per la Liga e per riprendersi anche in Champions dopo la sconfitta di Mosca.