Real Madrid, Ceballos: "Ieri la mia miglior prestazione coi blancos"

© foto di J.M.Colomo

Il centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos, che ieri ha preso il posto dell'infortunato Gareth Bale durante il derby con l'Atletico, ha parlato con grande entusiasmo in zona mista: "Questo derby è stato il miglior incontro con la maglia del Real. Peccato però non aver portato a casa la vittoria (0-0 il risultato finale, ndr). Nel secondo tempo siamo stati di gran lunga superiori all'Atletico, abbiamo dato tutto per vincere. Con quest'ambizione possiamo fare davvero ottime cose". Lo riporta Bernabéu Digital.