Real Madrid, Ceballos sicuro: "Tutti con Lopetegui fino alla morte"

“Inter e Milan stanno bene, il derby è una cosa nazionale e quindi chi per uno e chi per altro ci si aspetta una partita emozionante”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore nerazzurro, Gigi Simoni. “È generalmente una partita affrontata con grande agonismo e poi - continua - speriamo...

Un saliscendi spiegato in numeri. Roma, la difesa adesso è un problema

Genoa, Perinetti: "Piatek non si muoverà a gennaio"

Milan, Gattuso: "Spalletti un punto di riferimento per i giovani allenatori"

Roma, Pellegrini: "Arrabbiati per il ko, ci serva da stimolo per il CSKA"

Errore di Radu, Ronaldo non perdona: Juventus-Genoa 1-0

Chievo, Ventura torna in A: "Non sono agitato, ma eccitato"

Prima domina, poi s'addormenta. Col Genoa primo stop per la Juve

Non solo Marcelo, tutta la squadra sta con mister Lopetegui. La conferma, nel concitato post-partita di Real Madrid-Levante, è arrivata anche da Dani Ceballos : "Abbiamo sensazioni molto negative, dovevamo vincere questa partita al 100%. Oggi abbiamo costruito diverse occasioni ed è chiaro che dobbiamo riflettere. Serve riniziare presto a segnare se vogliamo vincere le partite. Lopetegui? Non credo che questa sconfitta incida sulla sua panchina. Siamo tutti con lui fino alla morte". Lo riporta Bernabéu Digital .

