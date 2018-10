Real Madrid, Courtois: "Emozionante sentire i cori del Bernabeu per me"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il portiere dell'Atletico Madrid Thibaut Courtois ha parlato a Belgofut dopo il derby contro l'Atletico: "Non era una partita semplice, quando ho fatto le parate su Griezmann e Costa mi sono sentito importante. Il mio gioco con i piedi? Non sono così male... magari non sarò fra i migliori, ma non mi lamento. Piano piano sto cercando di crearmi il mio spazio, quando ho sentito lo stadio cantare il mio nome è stato davvero bellissimo".