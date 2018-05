© foto di J.M.Colomo

La stella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, è pronto a dichiararsi colpevole dei quattro reati fiscali di cui è accusato e ad offrire 14 milioni di euro per patteggiare. Lo rivelano a El Mundo fonti vicine alla negoziazione tra i legali dell'attaccante portoghese e il fisco spagnolo, che sta analizzando la proposta ricevuta per chiudere il contenzioso. CR7 è accusato di aver evaso il fisco tra il 2011 e il 2014 per una cifra di 14,7 milioni di euro per una questione legata ai diritti di immagine del giocatore. In caso di mancato accordo l'Agenzia delle Entrate può richiedere fino a sei volte l'importo evaso, per una cifra non lontana da quota 100 milioni di euro.