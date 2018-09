Real Madrid, difesa ballerina: Marcelo nell'occhio del ciclone

© foto di J.M.Colomo

Marcelo, difensore del Real Madrid e obiettivo della Juventus nel corso della passata estate, è nell'occhio del ciclone per il suo recente rendimento difensivo. Nella partita di ieri, dove i Blancos hanno perso per 3-0 col Siviglia in Andalusia, il brasiliano è stato tra i peggiori ricevendo aspre critiche per il suo modo disattento e impreciso di svolgere il lavoro in difesa. Secondo AS, il giocatore ha migliorato costantemente il suo modo di attaccare, trascurando però, di anno in anno, il ruolo di terzino che prevede anche quello di chiusura in fase di copertura. Il quotidiano sottolinea come molti dei gol subiti dalla squadra prima di Zidane e ora di Lopetegui, arrivino proprio dalla sua fascia di riferimento.