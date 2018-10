Real Madrid, As mette pressione a Lopetegui: "Primo match-ball"

Real Madrid e Levante, una di fronte all'altra alle 13. Un match molto importante per i Blancos, in crisi di risultati, tanto che già circolano voci di un esonero di Julen Lopetegui, nonostante le smentite del club madrileno. "Lopetegui, primo match-ball", titola in prima pagina As, che parla di crisi e riporta le parole del tecnico in conferenza: "Non presto attenzione alle voci perché non mi aiutano a vincere".