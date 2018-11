Real Madrid, i convocati per il Celta Vigo: c'è Vinicius Jr, out Varane

© foto di J.M.Colomo

Il tecnico del Real Madrid Santiago Solari ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Celta Vigo in programma domani. Out ancora Varane e Marcelo infortunati, c'è Vinicius tra i convocati.

I CONVOCATI:

PORTIERI: Navas, Courtois, Casilla

DIFENSORI: Ramos, Nacho, Odriozola, Reguilón, Javi Sánchez

CENTROCAMPISTA: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Marco Asensio, Isco, Dani Ceballos,

ATTACCANTI: Benzema, Bale, Lucas Vázquez e Vinícius Júnior.