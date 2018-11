Real Madrid, i convocati per la Roma: out Odriozola, Casemiro e Nacho

© foto di Alterphotos/Acero

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Real Madrid ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di Champions League alla Roma di domani sera. Come già preventivato non è presente Alvaro Odriozola, infortunatosi nella gara di sabato scorso contro l'Eibar. Out anche Navas, all'Olimpico ci sarà Luca Zidane come terzo portiere, mentre Casemiro e Nacho salteranno la gara per problemi fisici.

Portieri: Casilla, Courtois, Zidane.

Difensori: Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Javi Sanchez.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Valverde, Llorente, Asensio, Isco, Ceballos.

Attaccanti: Mariano, Benzema, Bale, Lucas Vazquez, Vinicius Junior.