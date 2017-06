Real Madrid, il PSG pronto a muoversi per Gareth Bale

© foto di J.M.Colomo

Secondo quanto riportato da Le Parisien, il PSG potrebbe muoversi nel corso delle prossime settimane per l'attaccante del Real Madrid Gareth Bale. La permanenza del giocatore in Spagna non è scontata e Al Khelaifi potrebbe approfittare di questi dubbi portando in Ligue 1 il fenomeno gallese.