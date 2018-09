Real Madrid, Isco dimesso dall'ospedale: resterà fuori un mese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutte notizie per mister Lopetegui: Isco resterà fuori per circa un mese. Il trequartista del Real Madrid, che ieri è stato operato d'urgenza a causa di un'appendicite acuta, è stato dimesso in queste ore dall'ospedale. Nei prossimi giorni inizierà la riabilitazione agli ordini dello staff medico del club. A riportarlo è il sito ufficiale dei blancos.