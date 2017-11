Real Madrid, Isco: "Qui sono importante. Lasciamo crescere Asensio"

© foto di J.M.Colomo

Isco del Real Madrid, ha parlato a Minuto #0: "Mi sento importante all'interno del club, segno e fornisco assist. Zidane mi dà molta libertà, specialmente con la palla. Asensio? Ha un grande futuro davanti. Dobbiamo lasciarlo in pace e farlo liberare. Nessuno ha un piede mancino come il suo in questo momento. La Coppa del Mondo? E' lontana ma c'è sempre il pensiero nella testa. Giocare per il tuo paese deve essere la cosa più bella per un professionista. La chiave del nostro gioco è il mix tra giovani e veterani che ci permette di avere una buona esperienza".