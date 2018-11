Real Madrid, Jardim in allerta nonostante le vittorie di Solari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Real Madrid continua a tenere in considerazione Leonardo Jardim per la panchina. A riportarlo è ESPN, che considera sempre in bilico la posizione di Santiago Solari nonostante la buona partenza dell'argentino, vittorioso nelle due partite sin qui disputate. Gli altri candidati sono Antonio Conte, Roberto Martinez e Mauricio Pochettino.