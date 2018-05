Il centrocampista del Real Madrid e della Nazionale tedesca Toni Kroos ha voluto lanciare un messaggio a Mohamed Salah e Dani Carvajal sul proprio profilo Twitter: "Non voglio dimenticare di augurare al mio amico Carvajal e a Salah una pronta guarigione. Spero di rivedervi entrambi al Mondiale".

Don‘t want to forget to wish my friend @DaniCarvajal92 and @MoSalah a speedy recovery. Hope to see both at the world cup!

— Toni Kroos (@ToniKroos) 27 maggio 2018