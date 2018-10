Real Madrid, Kroos saluta Lopetegui: "Grande persona e tecnico"

Sono pochissimi i giocatori del Real Madrid che hanno voluto salutare pubblicamente il tecnico Julen Lopetegui. Fra questi c'è Toni Kroos, che sui propri profili social ha scritto: "La più grande sconfitta per i giocatori è quando un allenatore è costretto ad andarsene. Specialmente in questo caso, visto che si tratta di una persona e un allenatore fantastico. Grazie Julen".

The biggest defeat for players is when the coach has to go. Especially in this case because he is a great coach and great person. Thanks Julen! pic.twitter.com/VRhWVcfpKa

