Real Madrid, Kroos severo: "Karius colpevole, nessuna compassione"

© foto di J.M.Colomo

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, va controcorrente. Intervistato in zona mista dopo la finale di Champions, il tedesco ha parlato così delle due papere del portiere dei Reds: "Karius ha la colpa del primo e del terzo gol, non gli serve compassione. Se sei il portiere titolare del Liverpool, in qualche modo troverai una soluzione". Lo riporta Bernabéu Digital.