Real Madrid, l'agente di Bale sonda la Premier. Ma c'è anche il PSG

© foto di J.M.Colomo

Possibile ritorno in Premier League per Gareth Bale. Secondo quanto riporta Sport, infatti, l'agente del gallese starebbe valutando varie ipotesi arrivate nelle ultime settimane, tanto da non poter escludere una sua partenza dal Real Madrid. Secondo il quotidiano, inoltre, non sarabbe da escludere anche l'ipotesi PSG.