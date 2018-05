Real Madrid, l'effetto Ronaldo scatena il mercato: tre obiettivi di Perez

Pres. Ravenna: "Possiamo dire la nostra in questo campionato"

Arezzo, società a lavoro per trattenere i pezzi da novanta

Catanzaro, manca solo l'ufficialità per l'approdo di Auteri

Racing Fondi, Luiso: "Il rammarico è grande, ma ho dato tutto me stesso"

Ds Monza: "Nessun contatto con il Pescara per D'Errico"

Paganese, nel mirino gli ex Akragas Greco e Ioio

Vicenza, Giacomelli: "Mesi complicati: non mi vedo con una maglia diversa"

Paganese, Cesaretti: "Resterei volentieri, ma non dipende soltanto da me"

Vicenza, De Giorgio in scadenza: si attendono risposte dal club

Vicenza, Zanini: "Autentica impresa in un'annata disastrosa"

Catania, Lucarelli: "Feralpi Salò società che farebbe bella figura in A"

Vicenza, Rosso ha depositato l'offerta per il club

Altre notizie Serie C

L'"effetto Ronaldo" potrebbe riaccendere dopo tanto tempo il mercato del Real Madrid. Tre, secondo ABC , i top player messi nel mirino da Florentino Perez per rafforzare la rosa della prossima stagione: il portiere del Manchester United David de Gea , il difensore della Real Sociedad Alvaro Odriozola e l'attaccante del PSG Neymar . I primi due potrebbero arrivare a prescindere dall'addio di Ronaldo, mentre Neymar ne sarebbe molto probabilmente il sostituto.

Va al PSG in uno scambio con Neymar

