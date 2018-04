Real Madrid, l'ex presidente Calderon: "Per aprire un ciclo serve Kane"

L'ex presidente del Real Madrid Ramon Calderòn ha parlato del prossimo mercato dei Blancos, come riportato da Marca: "Kane o Lewandowski? L'obiettivo del Real è senza dubbio Kane. Se vogliono un giocatore buono per i prossimi 5-6 anni devono prendere lui, anche se il presidente del Tottenham chiede una fortuna per il suo cartellino. Per quanto ne so, sia Tottenham che Bayern non vogliono cedere i propri attaccanti".