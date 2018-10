Real Madrid, la stampa della capitale: "Hazard chiodo fisso"

I giornali spagnoli si dedicano al mercato. Quelli madrileni su Eden Hazard, obiettivo del Real: "Hazard come chiodo fisso" titola As: "Se il Madrid continua a fare male cercherà di acquistarlo nel mercato di gennaio". "Il piano Hazard" è il titolo di Marca: "La stella del Chelsea non rinnova sperando nel club blanco. L'idea è di ripetere i passi che hanno portato il portiere al Bernabeu e aspettare la prossima estate in cerca di un trasferimento a buon prezzo".