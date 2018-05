Real Madrid-Liverpool, la finale vista dai quotidiani inglesi

Di seguito la rassegna stampa inglese nel giorno della finale di Champions League. Il Liverpool Echo a tutta pagina: "Ciò che facciamo in vita... risuona in eternità" e sullo sfondo le immagini dei capitani del Liverpool che hanno alzato la coppa. "La gioia del sei" titola il Mirror in riferimento al numero di coppe che potrebbe vincere il Liverpool se dovesse superare il Real Madrid. "Vincere è nel nostro sangue" sono le parole di Jurgen Klopp ed è l'apertura del Sun, mentre il Daily Express incoraggia i reds con un "Siete grandi abbastanza". Il Daily Mail ha una foto di Salah solo sul terreno di gioco e il titolo: "Il momento della verità" mentre il Guardian divide in due colori la pagina e scrive: "È tempo di diventare immortali".