Real Madrid, Lopetegui a colloquio con Florentino Perez: per ora resta

Secondo le ultime indiscrezioni della Cadena SER, il tecnico del Real Madrid Julen Lopetegui in queste ore ha incontrato il presidente Florentino Perez dopo il brutto ko rimediato in casa contro il Levante. L'incontro non è durato più di 15 minuti ma sarebbe servito a confermare momentaneamente la posizione dell'allenatore che dovrebbe restare sulla panchina del Real Madrid almeno fino alla prossima gara di Champions League contro il Viktoria Plzen. Nessuno esonero dunque, per ora...