Real Madrid, Lopetegui arriva con la clausola: pagati 2 milioni alla RFEF

La RFEF, federazione spagnola, ha dato conferma dell'addio di Julen Lopetegui dopo il Mondiale. Il ct come noto sbarcherà a Madrid per guidare il Real del dopo Zidane, con i Blancos che per prenderlo hanno dovuto pagare 2 milioni di euro proprio alla Federazione, ovvero la sua clausola rescissoria. A riportarlo è Cadena COPE.