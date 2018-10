Real Madrid, Lopetegui: "Il mio futuro è l'ultima cosa a cui penso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da beIN Sports, l'allenatore del Real Madrid Julen Lopetegui ha parlato così dopo la clamorosa sconfitta col Levante (1-2): "C'è grande tristezza per non aver vinto. Ci sono successe tantissime cose, meritavamo chiaramente di vincere, ma a volte ti ritrovi in circostanze avverse. Abbiamo tirato in porta 34 volte, assurdo. Il Levante invece ha tirato due volte e ha fatto due gol. Dobbiamo invertire questo trend, i ragazzi hanno fatto un grande sforzo oggi e possiamo solamente continuare a lavorare. Dobbiamo insistere. Il mio futuro? È l'ultima cosa a cui penso. Ci aspetta una sfida molto importante in Champions fra pochi giorni".