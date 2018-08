Real Madrid, Lopetegui: "Non continueremo con 5 portieri, ne bastano 3"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Julen Lopetegui, allenatore del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con il Getafe, soffermandosi anche sul mercato: "La rosa che ho a disposizione mi piace tantissimo, abbiamo grandi talenti e lavoreremo con loro. Sono importanti i calciatori che ci sono, con quelli che non ci sono. Siamo una grande squadra. Lotteremo in tutte le competizioni. Ora concentriamoci sulle partite che abbiamo da giocare, non sul mercato".

In rosa il Real Madrid ha cinque portieri: il nuovo arrivato Courtois, Keylor Navas, Casilla, Lunin e Luca Zidane. E il tecnico spagnolo ne parla: "Non continueremo con cinque portieri, me ne bastano tre. Prenderemo le decisioni al riguardo quando ci toccherà farlo".