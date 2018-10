Real Madrid, Lopetegui rischia già. Ma il vero colpevole è CR7

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La pazienza del Real Madrid durerà fino al 28 ottobre. Due giorni dopo la clamorosa sconfitta con l'Alavés, le fonti più vicine ai blancos parlano chiaro riguardo al futuro di mister Julen Lopetegui: "Il risultato del Clásico sarà la chiave". Questo perché Sergio Ramos e compagni sono attesi da due partite sulla carta molto facili: quella di campionato col Levante e quella di Champions col Viktoria Plzen, entrambe tra le mura del Bernabéu. Un trittico fondamentale per salvare la panchina dell'ex ct della Nazionale spagnola, sempre più al centro delle critiche vista la partenza stentata del suo Real.

E pensare che, dopo le tre vittorie consecutive con Getafe, Girona e Leganés di inizio stagione, a Madrid la figura del successore di Zizou era già stata osannata: "È l'uomo giusto, valorizzerà i nostri giovani, con lui nessuno al di sopra della squadra". Poi, il pareggio con l'Athletic a Bilbao, la netta vittoria contro la Roma all'esordio in Champions e il successo di misura con l'Espanyol. "Fin qui tutto (molto) bene", si ripeteva Florentino Pérez. Ma dallo 0-3 del Pizjuán contro la capolista Siviglia qualcosa è sicuramente cambiato. Lo 0-0 nel derby con l'Atlético, la beffa di Mosca col CSKA (0-1) e, nell'ultimo turno di Liga, il gol subito da Manu García al 95'.

La vetta della classifica dista solo due punti, ma è chiaro che qualcosa non va, che qualcosa non funziona. Tuttavia, è davvero Lopetegui il principale colpevole di questa situazione? Ciò che manca al Real Madrid in questo momento, infatti, è piuttosto l'apporto in termini di gol di Cristiano Ronaldo. E il rimpianto più grande e sensato è dunque quello di non aver acquistato un centravanti galáctico in estate, affidandosi forse troppo a quel Gareth Bale che ha già cominciato ad accusare qualche problemino fisico, pur avendo segnato quattro centri in nove partite. Strategie di mercato da rivedere, ma a pagare sarà probabilmente l'allenatore. Negli uffici merengue circolano già i nomi di Luiz Felipe Solari e Antonio Conte: solo due vittorie e una grande prova al Camp Nou potranno così rimettere i bulloni alla panchina traballante di Lopetegui.