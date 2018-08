Real Madrid, Luca Zidane verso il prestito: c'è l'Elche

© foto di J.M.Colomo

Il Real Madrid si trova ad avere cinque portieri per la prima squadra. Decisamente troppi, per le merengues di Julen Lopetegui che cederanno Andriy Lunin (19) ma anche Luca Zidane (20). Il figlio dell'ex tecnico dei blancos sembra destinato a trasferirsi in prestito all'Elche, formazione che milita nella seconda divisione spagnola. Lo scrive Mundo Deportivo.