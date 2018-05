Real Madrid, Marcelo: "Zidane il migliore del mondo. Vogliamo vincere"

© foto di J.M.Colomo

Il terzino del Real Madrid Marcelo ha presentato così in conferenza stampa la finale di Champions contro il Liverpool: "Siamo sempre motivati. Per allenarci, per giocare, per vincere... Con umiltà e lavoro andremo sempre avanti. Vogliamo vincere tutto. Finale? Dipenderà tutto dall'inizio. Siamo preparati per la sfida col Liverpool. In una finale può accadere di tutto, ma domani ci aspetta una gran partita. Sappiamo cosa dobbiamo fare, siamo pronti. Klopp ha detto che non so difendere? Non so se lo abbia detto davvero. Io sono contento di quello che faccio, così come i miei compagni e il mio allenatore. Non devo dimostrare niente a nessuno. Terza Champions consecutiva? Abbiamo una grande occasione. Abbiamo meritato questa finale, ma anche il Liverpool è una grandissima squadra. Salah? Non possiamo pensare a un singolo, è il collettivo che vince le partite. Zidane? Per me è il miglior allenatore del mondo".