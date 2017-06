Real Madrid, Mariano Diaz verso l'Espanyol: contro riscatto per i Galacticos

© foto di Imago/Image Sport

Nuovo capitolo nella televonela per Mariano Diaz, attaccante classe '93 in uscita dal Real Madrid. Negli scorsi giorni si era parlato del Lione, oggi si aggiunge un'altra pretendente: secondo quanto raccolto da Fichajes.net la punta piace molto all'Espanyol. I buoni rapporti fra i due club potrebbero favorire la trattativa, con il Real che vorrebbe inserire un contro riscatto per poter riportare il giocatore alla base dopo una o due stagioni, un po' come successo negli anni passati per Morata e Carvajal.