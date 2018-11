Real Madrid, Navas sfrutta la sosta per curare il ginocchio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Keylor Navas, portiere del Real Madrid, ha preferito non recarsi in Costa Rica per partecipare agli impegni della sua Nazionale. L'estremo difensore è rimasto a Madrid, dove si è recato in una clinica per sottoporsi a un trattamento di cellule staminali nel ginocchio per curare la cartilagine. È una cura molto diffusa tra i portieri per preservare una zona molto delicata.