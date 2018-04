Real Madrid, Navas: "Sul gol ho sbagliato, capita. Vittoria di squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Real Madrid Keylor Navas ha parlato a As dopo la sfida contro il Bayern Monaco: "Abbiamo fatto una grande partita nonostante le difficoltà. L'errore sul gol? Capita, ci sono momenti dove le cose non riescono ma nel secondo tempo ho dato il mio contributo. Ci siamo stretti come squadra e abbiamo portato a casa un bel risultato".