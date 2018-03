Real Madrid, nuove conferme su Sterling: è l'alternativa a Neymar

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuove conferme sull'interesse del Real Madrid per Raheem Sterling. Secondo il Mirror, l'attaccante del Manchester City sarebbe la prima scelta dei blancos in caso di mancato successo dell'operazione Neymar. I Citizens però non vogliono perdere il loro giovane talento, al quale hanno già offerto un importante rinnovo di contratto.