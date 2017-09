Real Madrid, Odegaard rinnova: "Ho prolungato oltre il 2018"

Martin Odegaard ha rinnovato il proprio contratto col Real Madrid. L'annuncio arriva direttamente dall'attaccante norvegese attualmente in prestito all'Heerenveen, come riportato da VG Sporten: "Abbiamo prolungato oltre il 2018, ma non voglio dire altro in questo momento", le brevi battute del giovane talentino della Casa Blanca.