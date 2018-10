Real Madrid, out Varane e M.Diaz: per entrambi problema muscolare

© foto di Imago/Image Sport

Ulteriori tegole sul già frastornato Real Madrid di Solari: una lesione muscolare all'adduttore della gamba fermerà Varane, i cui tempi di rientrano si aggirano circa sul mese. Mentre per Mariano Diaz invece una lesione muscolare al bicipite femorale destro, che non lo mette comunque in dubbio per la sfida alla Roma.