Real Madrid, Perez: "Abbiamo i migliori al mondo, fatti grandi acquisti"

Dall'assemblea dei soci, il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha parlato della squadra e degli acquisti fatti questa estate: "I migliori giocatori del mondo sono già qui, abbiamo una squadra spettacolare con undici giocatori che hanno giocato i Mondiali, un Modric che è stato scelto come miglior giocatore, il miglior centrocampista della Champions League e che ambisce a The Best Award FIFA. Menzione speciale per Varane diventato campione del mondo con la Francia. Abbiamo comprato giocatori come Vinícius, una delle star emergenti o Odriozola. Un portiere di 18 anni con un futuro spettacolare, dieci giocatori della prima squadra sono nati in casa e uno di loro è Mariano. Courtois è il miglior portiere della Coppa del Mondo in Russia e arriva a Madrid con un grande futuro davanti".