Real Madrid, pesa il post CR7. Mai così pochi al Bernabeu dal 2009

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non basta aver vinto tre Champions League di fila per avere lo stadio pieno. Ne sa qualcosa il Real Madrid orfano di Cristiano Ronaldo e reduce da un mercato che non ha portato alla corte di Lopetegui acquisti capaci di trascinare le folle. Ieri per la sfida contro il Getafe infatti il Santiago Bernabeu ha fatto registrare il peggior dato di presenze da nove anni a questa parte. Sono stati infatti appena 48.446 gli spettatori presenti per assistere alla vittoria di Bale e compagni, per trovare un dato peggiore bisogna andare al maggio del 2009, la stagione precedente all'arrivo di CR7, quando contro il Maiorca si registrarono appena 44.270 spettatori.